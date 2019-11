Lazio, Immobile a -1 da quota 100: con il Milan nel segno di Piola

Se Immobile raggiungesse i 100 gol con il Milan, il traguardo si tingerebbe di storia: Piola, 80 anni fa, siglava il centesimo gol

Quella tra Milan e Lazio sarà una sfida importante per il futuro delle due compagini, ma anche all’insegna del passato. I gol di Ciro Immobile, per esempio, chiamano in causa Silvio Piola. Il bomber di Torre Annunziata è attualmente a quota 99 gol. Nel caso riuscisse a raggiungere quota 100 domani a San Siro, il traguardo si tingerebbe di storia. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, proprio ottanta anni fa lo storico attaccante biancoceleste siglava, contro i rossoneri, la centesima rete con l’aquila sul petto. Per di più, se ‘Ciruzzo’ riuscisse nell’impresa, supererebbe anche il suo ‘concorrente’, dal momento che, per arrivare all’obiettivo, avrebbe impiegato 147 gare (contro le 148 di Piola).