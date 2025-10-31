Lazio, che record! Cinque partite senza sconfitte: solo due club di Serie A hanno fatto meglio! Il dato

Lazio solida e imbattuta: nelle ultime cinque gare meglio soltanto Roma e Inter. La statistica sui biancocelesti

La Lazio sta attraversando un momento positivo, caratterizzato da una serie di cinque partite senza sconfitte. Un percorso che, pur non essendo perfetto, conferma una certa solidità della squadra, capace di restare imbattuta e di mantenere continuità nei risultati. In questo arco di gare, i biancocelesti hanno raccolto due vittorie e tre pareggi, dimostrando compattezza e capacità di reggere anche contro avversari ostici.

Le vittorie più significative sono arrivate contro il Genoa, battuto con un netto 0-3 in trasferta, e contro la Juventus, superata all’Olimpico con un prezioso 1-0. I pareggi, invece, sono maturati contro l’Atalanta (0-0), il Torino (3-3 in una sfida spettacolare) e il Pisa (0-0), risultati che hanno lasciato qualche rimpianto ma che hanno comunque contribuito a mantenere la striscia positiva. In totale, la Lazio ha messo insieme nove punti nelle ultime cinque giornate di Serie A.

Nonostante il buon rendimento, c’è chi ha fatto meglio: Roma e Inter, infatti, hanno raccolto dodici punti nello stesso numero di partite, come sottolineato da Il Corriere dello Sport. Un dato che evidenzia come la Lazio sia sulla strada giusta, ma debba ancora alzare l’asticella per tenere il passo delle squadre che guidano la classifica.

