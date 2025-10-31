 Lazio, che record! Cinque partite senza sconfitte: solo due club di Serie A hanno fatto meglio! Il dato
Connect with us

News

Lazio, che record! Cinque partite senza sconfitte: solo due club di Serie A hanno fatto meglio! Il dato

News

Nuno Tavares, un anno di astinenza dagli assist: l'ultima partecipazione al gol con un passaggio decisivo fu contro il Como il 31 ottobre 2024

News

Pellegrini, svolta nella carriera del terzino biancoceleste! Il difensore lascia l'agenzia di Enzo Raiola per aggregarsi a questa qui! - VIDEO

News

Lazio, incubo neopromosse! Un anno senza successi: quelle squadre restano il tallone d’Achille dei biancocelesti

News

Lazio, ecco le decisioni del Giudice Sportivo: i giocatori sanzionati dopo la sfida contro il Pisa in Serie A!

News

Lazio, che record! Cinque partite senza sconfitte: solo due club di Serie A hanno fatto meglio! Il dato

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio solida e imbattuta: nelle ultime cinque gare meglio soltanto Roma e Inter. La statistica sui biancocelesti

La Lazio sta attraversando un momento positivo, caratterizzato da una serie di cinque partite senza sconfitte. Un percorso che, pur non essendo perfetto, conferma una certa solidità della squadra, capace di restare imbattuta e di mantenere continuità nei risultati. In questo arco di gare, i biancocelesti hanno raccolto due vittorie e tre pareggi, dimostrando compattezza e capacità di reggere anche contro avversari ostici.

Le vittorie più significative sono arrivate contro il Genoa, battuto con un netto 0-3 in trasferta, e contro la Juventus, superata all’Olimpico con un prezioso 1-0. I pareggi, invece, sono maturati contro l’Atalanta (0-0), il Torino (3-3 in una sfida spettacolare) e il Pisa (0-0), risultati che hanno lasciato qualche rimpianto ma che hanno comunque contribuito a mantenere la striscia positiva. In totale, la Lazio ha messo insieme nove punti nelle ultime cinque giornate di Serie A.

Nonostante il buon rendimento, c’è chi ha fatto meglio: Roma e Inter, infatti, hanno raccolto dodici punti nello stesso numero di partite, come sottolineato da Il Corriere dello Sport. Un dato che evidenzia come la Lazio sia sulla strada giusta, ma debba ancora alzare l’asticella per tenere il passo delle squadre che guidano la classifica.

LEGGI ANCHE – Lazio Cagliari, ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su DAZN! Si tratta di un ex di lusso…

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.