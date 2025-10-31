 Lazio Cagliari, ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su DAZN! Si tratta di un ex di lusso...
Lazio Cagliari, ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su DAZN! Si tratta di un ex di lusso…

DAZN

Lazio Cagliari, la sfida di campionato su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico dell’ex biancoceleste Hernanes

Il pareggio con il Pisa appartiene ormai al passato per la Lazio, che non può permettersi di soffermarsi sulle occasioni mancate. La squadra biancoceleste è già concentrata sul prossimo impegno, con la volontà di correggere gli errori commessi e di riprendere la corsa verso le posizioni alte della classifica. L’obiettivo è chiaro: tornare subito a conquistare punti preziosi.

Il prossimo ostacolo si chiama Cagliari, atteso all’Olimpico per la sfida di lunedì 3 novembre alle 20:45. Una gara che si preannuncia delicata, in cui la Lazio dovrà dimostrare carattere e continuità per non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. La spinta del pubblico di casa potrà essere un fattore determinante per ritrovare fiducia e slancio.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn, con la telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani. Al suo fianco, nel ruolo di commentatore tecnico, ci sarà l’ex centrocampista biancoceleste Hernanes, pronto a offrire la sua lettura tattica e il suo punto di vista privilegiato sulla partita.

