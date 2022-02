Lazio, il vice Immobile non c’è: Felipe Anderson falso 9 contro il Bologna?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la possibile assenza di Ciro Immobile contro il Bologna, Felipe Anderson potrebbe agire da falso nove

L’infortunio di Ciro Immobile e la possibile assenza contro il Bologna, riporta sotto gli occhi di tutti l’annoso problema del vice Ciro. Si tiene pronto Felipe Anderson, diventato ufficialmente il vice del bomber dopo l’addio di Muriqi e il mancato acquisto di un’altra punta centrale. Il brasiliano, in questa stagione, ha già giocato da falso nove contro Genoa e Venezia. Sono arrivate due vittorie.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Felipe non segna in campionato dallo scorso 16 ottobre. Da quel giorno siglato un solo gol contro il Marsiglia. Il bottino parla chiaro: 3 reti e 6 assist. Spera di migliorare ancora.