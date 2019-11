Lazio, il trailer del negozio al centro – VIDEO

L’attesa sta per finire: arriva il Lazio Style al centro di Roma. E il club pubblica il primo, emozionante, video.

Il negozio della Lazio nel cuore di Roma sta per arrivare. L’annuncio è stato fatto nei mesi scorsi, i dettagli sono trapelati con il passare dei giorni. Finalmente, il negozio in via di Propaganda, a pochi passi da piazza di Spagna, sta per diventare realtà.

La società ha pubblicato un video sui propri canali ufficiali, in cui i due storici protagonisti della prima Lazio scudettata, Pino Wilson e Giancarlo Oddi, sono ripresi mentre viaggiano in automobile. Meta? Via di Propaganda, ovviamente. Tutto è pronto.