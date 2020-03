La prima volta non si scorda mai: questa è la sensazione che ha provato il tifoso australiano che ieri ha assistito dal vivo a una partita della Lazio, simbolo della città da cui proviene la sua famiglia. Tante le emozioni provate dal ragazzo austrialiano, soprattutto quando si sono percorsi più di 16.300 chilometri per vedere con i propri occhi le gesta della squadra di Inzaghi. Proprio ieri è arrivata la conquista della vetta della classifica che mancava dal 2000 e l’emozione è troppa. Ecco come ha documentato la sua visita allo Stadio Olimpico su Twitter:

First live European football match at my team from where my family is from, @OfficialSSLazio. You made me a happy man to see my club I follow from over 16,300km away. 2-0 win! #LAZBOL @SerieA pic.twitter.com/p2g2PaVKMt

— Kram 🐺 (@Mansillo93) February 29, 2020