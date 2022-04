Lazio, il test col Milan con vista sul futuro

La gara di domenica contro il Milan dirà tanto non solo sulle ambizioni presenti ma anche sul futuro della Lazio: Sarri cerca risposte

La Lazio è attesa domenica sera dal big match dell’Olimpico contro il Milan, ultimo stagionale. Una gara decisiva non solo per tenere vive le ambizioni europee ma anche per capire il livello di crescita della squadra rispetto ad una compagine che si sta giocando lo scudetto.

Sarri vuole risposte: giocare alla pari contro queste squadre sarà l’obiettivo primario della prossima stagione. Dopo il pari in rimonta col Torino, il Comandante vuole una reazione dai suoi.