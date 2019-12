Lazio, il solito Milinkovic carica la squadra

Non finisce di stupire, il Sergente su Instagram. Aspettando la finale di domenica, carica a modo suo la squadra

Oramai Milinkovic ci ha abituato alle sue perle social e dopo quella di ieri, non poteva mancare il post motivazionale di oggi.

Prima di decollare in aereo per volare verso Riyad, tutta la squadra si è fatta scattare una foto sul velivolo e poi fatta girare su Instagram a ripetizione. In serata Sergej ha postato la stessa foto, dando la carica in vista della finale di Supercoppa Italiana, aggiungendo come didascalia: «Prepariamo l’attacco aereo!». Un messaggio che vuole dare l’idea di come la Lazio abbia preparato l’incontro.