Lazio, il sarrismo è cambiato: baricentro basso e ripartenze a lungo respiro

Sarri cambia le sue idee per adattarle alla Lazio: a sorpresa, la squadra ha il baricentro medio molto basso

Non si dica che Sarri sia un integralista. Chi ha sempre condannato il tecnico definendolo poco incline al cambiamento non ha forse guardato bene i suoi numeri alla Lazio. Come sostenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, chi si aspetta il “Sarri ball” – inteso come un giro palla veloce, verticale e votato all’attacco – visto al Chelsea, rimarrà deluso. Da quando è alla guida dei biancocelesti, infatti, non disdegna le ripartenze in contropiede.

A cambiare sono anche i numeri del baricentro medio ora a 48,1: mai stato così basso ai tempi del Napoli. La Lazio di Sarri in queste 7 giornate, però, ha incassato solamente 5 gol: statistica che non si registrava dai tempi di Zoff, nel 2001/02.