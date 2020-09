Lazio, Lulic nella Capitale la prossima settimana: era in Lombardia per ultimare le cure alla caviglia

Torna capitan Lulic. Il bosniaco tornerà a Roma giovedì prossimo per lavorare in palestra a Formello e dare la propria spinta alla squadra. Non sarà disponibile per tanto tempo ma la Lazio, per riconoscenza, potrebbe inserirlo nella lista Champions League.

Cosi si legge dall’edizione odierna de Il Messaggero.