Lazio, il ritorno Cataldi: Inzaghi ha un titolare in più

Secondo Il Messaggero, Cataldi dopo il rientro tornerà utile a Simone Inzaghi in ogni tipo di schieramento.

Abbondanza di mediani in casa Lazio. Leiva, Escalante, Parolo, Akpa-Akpro, all’occorrenza Milinkovic, e Cataldi. Quest’ultimo si è rivisto contro i sanniti dopo un brutto infortunio alla caviglia: «L’ultimo test per mettere minuti nelle gambe. Sabato inizierà il nostro cammino (contro il Cagliari, ndr)», le sue parole su Instagram. Il classe ’94 ha iniziato il conto alla rovescia. Si fece male nel match a Bergamo, lo scorso giugno, dopo il lockdown. Sarebbe dovuto stare fermo 20 giorni. Non ha mai alzato bandiera bianca e ha pagato a caro prezzo la sua grande generosità. Adesso vuole riprendersi tutto con gli interessi. Regista e mezzala, cecchino sulle punizioni, punto di riferimento per lo spogliatoio. Un jolly prezioso alla corte di Inzaghi in ogni modulo. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.