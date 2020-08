Lazio, il ritiro è iniziato: il programma tra allenamenti e amichevoli

Il Messaggero racconta l’arrivo della Lazio e svela il programma del ritiro.

Il ritiro della Lazio inizia ufficialmente. Auronzo di Cadore all’ora di cena saluta l’arrivo della formazione biancocelste, che per il tredicesimo anno consecutivo trascorrerà il periodo della preparazione estiva sotto le Tre Cime di Lavaredo. Con un giorno di ritardo rispetto al previsto, i giocatori biancocelesti scendono dal pullman ed entrano in hotel sotto la pioggia battente. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Lo staff medico e i magazzinieri alloggiano in un’altra struttura vicina al Lago di Santa Caterina. Dopo i primi tre allenamenti nel centro sportivo di Formello, oggi è in programma una doppia seduta. Simone Inzaghi non vuole perdere tempo. Domani allo stadio Zandegiacomo, ore 17, ci sarà la prima amichevole con i dilettanti dell’Auronzo: accesso contingentato su prenotazione e a pagamento. Secondo test in programma il 29 agosto con una selezione del Cadore e il 30 agosto la sfida con il San Giorgio, neopromossa in Serie D. Il 1° settembre la quarta amichevole con il Padova e il 4 settembre la chiusura con il Vicenza.