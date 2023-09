Lazio, il ricordo del club: il tris firmato Lulic al Chievo. Era il 15 settembre 2013 e all’Olimpico i capitolini ospitavano i gialloblù

Sui propri canali ufficiali la Lazio ricorda il 15 settembre 2013 quando all’Olimpico i capitolini ospitavano il ChievoVerona nella sfida valida per la III giornata del Campionato di Serie A 2013-2014.

IL RICORDO DEL CLUB– «Un tris senza storia. È domenica 15 settembre 2013 e all’Olimpico la Lazio il ChievoVerona nella sfida valida per la III giornata del Campionato di Serie A 2013-2014. Gara subito in discesa, grazie al gol di Candreva dopo appena 8′. La squadra di Petkovic gioca in scioltezza e trova il raddoppio al 39′, grazie a Cavanda. Prima della fine del primo tempo arriva anche il tris firmato Lulic, con i biancocelesti che chiudono i giochi al 42′».