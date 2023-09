Lazio, il ricordo del club: il successo contro l’Udinese firmato Matri. Nel 2015 il 2-0 dei capitolini ai friulani

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda il successo contro l’Udinese firmato Matri nel 2015.

IL RICORDO DEL CLUB– «Due gol per il debutto perfetto. È domenica 13 settembre 2015, quando la Lazio ospita l’Udinese, in occasione della III giornata del campionato di Serie A.

I biancocelesti guidati da Pioli cercano la seconda vittoria in campionato, dopo quella contro l’Udinese. La svolta arriva al 56′, quando entra in campo Matri, facendo il suo debutto in biancoceleste.

All’attaccante bastano meno di 10′ per lasciare il segno, ripetendosi pochi minuti dopo. La Lazio batte i friulani.

Così i biancocelesti: Marchetti, Basta, Mauricio, Hoedt, Radu, Parolo, Cataldi, Candreva (56′ Matri), Mauri (83′ Milinkovic Savic), Lulic (56′ Felipe Anderson), Keita. Allenatore: Pioli».