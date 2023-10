Lazio, il ricordo del club: due gol per espugnare il Tardini di Parma. Era il 21 ottobre 2018

Due gol per espugnare il Tardini. Era il 21 ottobre 2018, quando la Lazio era ospite del Parma, in occasione della IX giornata del campionato di Serie A. Come riportano i canali ufficiali del club.

RICORDO DEL CLUB– «Una gara decisa negli ultimi 10′, sbloccata dal solito Immobile su calcio di rigore. I padroni di casa si sbilanciano e nella ripresa vengono puniti in contropiede da Correa, in pieno recupero.

Così i biancocelesti: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Patric (91′ Marusic), Parolo, Leiva (57′ Berisha), Milinkovic, Lulic, Luis Alberto (57′ Correa), Immobile. Allenatore: S. Inzaghi».