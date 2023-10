Lazio, il retroscena di Castellanos: «Giocare in quella squadra sarebbe stato un sogno» Le parole dell’attaccante biancoceleste

Arrivato alla Lazio nell’ultima finestra di mercato, Taty Castellanos, ha svelato un retroscena di mercato legato al suo possibile approdo in maglia del Barcellona, in live sul canale Jijantes

LE PAROLE- C’erano voci sul mio arrivo al Barça e contatti con le persone intorno a me, ma dovevo essere tranquillo perché sapevo che ci sarebbero state molte voci. Sarebbe stato un sogno molto bello venire in una squadra grande come il Barça