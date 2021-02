Lazio, il punto sui rinnovi: Radu prolunga per un altro anno, Marusic e Lulic…

Il Messaggero ha fatto il punto sui rinnovi in casa Lazio: Radu verso il prolungamento per un altro anno. Marusic rinnova fino al 2026

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sui rinnovi in casa Lazio. Dopo la cessione molto vicina dell’estate 2019, Stefan Radu ha offerto prestazioni solide e di grande sacrificio con l maglia biancoceleste. Per questi motivi il presidente Claudio Lotito vorrebbe offrire un rinnovo del contratto al difensore romeno. Dato il contratto in scadenza a giugno, la proposta della Lazio sarebbe di un contratto fino al 2022 con opzione fino al 2023 ad una cifra vicino al milione di euro, meno di quanto percepito attualmente.

Si ragiona intanto sul futuro di Lulic: il capitano potrebbe salutare a giugno e finire in Svizzera. Imminente invece l’annuncio di Marusic fino al 2026, con un notevole ritocco all’ingaggio. E, nel frattempo, si sta lavorando anche per un ritocco al contratto di Akpa-Akpro.