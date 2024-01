Lazio, il programma di lavoro dei biancocelesti in vista del Napoli: le ultime

Lazio, il programma di lavoro dei biancocelesti in vista della gara di campionato di domenica contro il Napoli

Archiviata e metabolizzata la partita persa contro l’Inter a Riad, la Lazio domenica torna in campo per sfidare il Napoli e rilanciarsi in ottica Champions. Il match inizierà alle ore 18, e la squadra domani si ritroverà a Formello alle ore 11 per la sessione mattutina, e alle 15 con sabato che verrà effettuata la rifinitura.