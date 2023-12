Lazio, il primo Natale da papà di Felipe Anderson: la dolce foto con la moglie e la figlia. Lo scatto postato sui social

Vigilia di Natale trascorsa in famiglia per buona parte della rosa della Lazio. I giocatori biancocelesti hanno potuto usufruire di un paio di giorni liberi che hanno trascorso con i propri cari. Primo Natale da papà per Felipe Anderson che ha posato con la sua Helena e sua moglie Lohanne. Di seguito lo scatto pubblicato sui profili Instagram della coppia.