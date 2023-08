Lazio, il primo allenamento di Kamada a Formello – FOTO

Lazio, il primo allenamento di Kamada a Formello: Il post social della società

Arrivata nella giornata di ieri l’ufficialità, Daichi Kamada è da oggi un giocatore della Lazio di Maurizio Sarri.

Non prenderà parte al ritiro spagnolo con i suoi nuovi compagni, ma il giapponese è già a Formello per iniziare il suo allenamento, come testimonia la società con un post sul profilo Twitter.