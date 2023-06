Lazio, il prepartore Nenci: «Provedel? Non pensavamo fosse cosi straordinario»

Lazio, il preparatore Nenci: «Provedel? Non pensavamo fosse cosi straordinario» Le parole

Intervistato dalla pagina Instagram, nelmondodeiportieri, il preparatore dei portieri della Lazio, Massimo Nenci, ha parlato di Provedel, Maximiano e nel ruolo dell’estremo difensore nel gioco di Sarri.

PROVEDEL– È molto forte, ha bisogno di un po’ di brillantezza. Si lavora sulla rapidità e sulla velocità e mi sembra abbia avuto risultati ottimi. Maximiano e Adamonis hanno bisogno di forza. Fanno sedute di 15 minuti specifici. Provedel ci ha tolto da situazioni imbarazzanti. Ha coperto tutta la sua area. Su di lui abbiamo scommesso. Lo avevamo valutato e aveva potenzialità per giocare con noi. Lui riempie l’aria, ha visione di gioco. Lo abbiamo visionato per parecchi mesi ed eravamo sicuri ci potesse essere utile. Non pensavamo a questo livello così alto, ma è stato straordinario. Ha fatto 21 cleansheet ha fatto qualcosa di straordinario. Noi siamo stati a tirar fuori quello che lui aveva dentro, ma queste caratteristiche le aveva lui. Ha fatto numeri che fa gente come Ter Stegen e Buffon, qualcosa di inaspettato è incredibile

MAXIMIANO– Ha avuto intanto problemi di lingua. Ha un modo di parare diverso. È sempre in movimento, ha il baricentro all’indietro e va spesso in spaccata. Aveva bisogno di un anno quasi sabbatico per capire il nostro mondo. In più è stato sfortunato perché davanti ha avuto uno come Provedel che forse in un anno ha sbagliato una partita o due. Anno difficile per lui e mi dispiace perché è un ragazzo straordinario, ma davanti ha avuto uno che ha fatto un anno straordinario

GIOCO SARRI– Il gioco del mister prevede anche la costruzione dal basso e devono avere visione di gioco. Il nostro portiere tocca 32/34 palloni e gioca quasi sempre corto, solo due o tre sono lanci lunghi. Dobbiamo avere un portiere con i piedi da centrocampista. Noi lavoriamo a contatto con la difesa. Il nostro portiere fa in media 6 km. Il portiere deve seguire la linea difensiva e deve comunicare bene con la difesa. Lavoriamo su Wyscout e in allenamento prepariamo il portiere a cosa si troverà in partita. Se dobbiamo affrontare Insigne prepari il portiere che da quel punto preciso del campo proverà il tiro a giro. Non tutti i portieri bisogna lavorarli allo stesso modo