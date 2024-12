Lazio, il post sui social di Tavares scatena i tifosi: ecco i commenti -FOTO

Il post sui social di Tavares ha scatenato i tifosi della Lazio che non vedono l’ora di rivederlo in campo

Nuno Tavares si è fermato durante la sosta delle nazionali per una lesione di basso grado alla coscia sinistra, ma ora può considerarsi clinicamente guarito e tornerà finalmente ad allenarsi in gruppo. Intanto sui social, Tavares ha postato delle immagini che lo ritraggono sereno e rilassato a casa nell’attesa di un suo rientro sul campo. I tifosi della Lazio hanno lasciato numerosi commenti in cui gli si chiedeno di tornare presto: “Manchi come l’aria”, “Torna, a questa Lazio manchi”, “Quando rientri?”.