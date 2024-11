Lazio, il popolo biancoceleste pronto a sostenere la squadra nelle prossime gare importanti: il dato sui biglietti all’Olimpico

Lazio, il dato sui biglietti venduti per le prossime sfide della gara. I dettagli

I tifosi sono pronti a sostenere la squadra di Baroni all’ Olimpico per le prossime sfide. Per la gara contro il Bologna di domani, come riporta il Corriere dello Sport, sono stati venduti 6.000 tagliandi, si sono aggiunti ai circa 29 mila abbonati. Già raggiunta quota 35 mila, ci saranno ulteriori 48 ore per migliorare il dato e superare la soglia dei 40 mila.

Poi sarà il turno del Ludogorets, giovedì alle 18.45 all’Olimpico. La base fissa dei presenti in Europa è di 20 mila. Poi la Lazio farà visita al Parma e poi esordirà in Coppa Italia contro il Napoli.