Lazio, il pensiero di Orlando: «Con il Bologna era una sfida da pareggio» Le parole dell’ex giocatore

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeviola, in vista della sfida di campionato tra Fiorentina e Lazio:

«Fiorentina? Intanto mi preoccupa la perdita di entusiasmo generale. Vedo una squadra che vivacchia. L’1-1 a Empoli ci può stare, piuttosto vedo una distanza tra giocatori, allenatori e società abissale. Serve un confronto totale, perché il tecnico non ha l’appoggio della società e quindi ognuno va per la sua strada. Io interverrei sul piano mentale. La Lazio ha messo in difficoltà il Bologna, tant’è che per me era una partita da pareggio»