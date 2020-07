Lazio, il nutrizionista Fabbri: «Chi si nutrirà in maniera adeguata, sarò pronto per le partite»

Il nuovo nutrizionista della Lazio, Iader Fabbri, al portale Settesere spiega l’importanza dell’alimentazione in questa fase del campionato.

«Dopo aver seguito molti calciatori di serie A individualmente nei miei ambulatori, ora arrivo finalmente in un top team». Così il nuovo nutrizionista delle Lazio, Iader Fabbri in un’intervista pubblicata lo scorso 30 giugno al portale Settesere.it. «L’alimentazione e l’integrazione svolgono un ruolo fondamentale e possono diventare fattori estremamente importanti in questa fase – continua Fabbri -, perché gli atleti saranno sottoposti a sollecitazioni estreme, giocando una partita ogni 72 ore dopo mesi di attività ridotta a causa delle normative post Covid-19». Il dietista che in passato ha seguito anche il campione di MotoGp Jorge Lorenzo, tra gli altri aspetti, sottolinea: «Chi si nutrirà e si integrerà in maniera adeguata riuscirà ad essere pronto per affrontare le partite».