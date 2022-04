Lazio, il gruppo è unito: oggi grigliata a Formello

La Lazio di Sarri guarda con fiducia alle ultime 7 partite di campionato: oggi organizzata una grigliata a Formello

La Lazio è attesa dalle ultime 7 giornate di campionato, un mini torneo decisivo per agguantare la qualificazione alla prossima Europa League. Nel frattempo, come riporta Il Messaggero, per fare gruppo verrà organizzata oggi una grigliata a Formello.

Un modo per sdebitarsi anche con Sarri dopo il costoso pranzo offerto a gennaio scorso. Un’altra occasione per ribadire un concetto: il Comandate ha in mano il gruppo.