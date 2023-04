Lazio, il Giudice Sportivo conferma due ammonizioni ed una squalifica

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo per alcuni giocatori biancocelesti.

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo anche in casa Lazio, dopo la vittoria ai danni della Juventus.

Confermate le ammonizioni per Milinkovic Savic e Ivan Provedel, il serbo per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e l’estremo difensore per “comportamento non regolamentare in campo“, mentre una giornata di squalifica per il dirigente Gabriele Marco, reo di aver discusso con il Quarto ufficiale alla fine del primo tempo.