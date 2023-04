Lazio, il gesto di Immobile per ricordare il giovane tifoso. L’attaccante si è recato a Sezze dove in questi giorni si è tenuta l’intitolazione della palestra in memoria del ragazzo

Come riporta La Repubblica l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha approfittato della giornata di riposo di ieri concessa da Sarri per andare a trovare la famiglia e gli amici di Alessio Cipolla, giovane tifoso scomparso a marzo dello scorso anno per una brutta malattia.

Immobile si è recato a Sezze dove in questi giorni si è tenuta l’intitolazione della palestra in memoria del giovane. L’ attaccante capitolino aveva conosciuto precedentemente il piccolo tifoso e avevano scattato anche una foto insieme.