Lazio, il dottor Pulcini: «Il post sulla nutrizione? Nessun riferimento a colleghi»

Il dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, precisa il significato del suo post sulla nutrizione.

«In merito alle notizie apparse su alcuni siti Internet e su alcuni organi di stampa nella giornata di oggi (lunedì, ndr), ci tengo a precisare che le mie considerazioni, (pubblicate su Facebook), avevano e hanno il solo scopo divulgativo e informativo su un argomento scientifico, che interessano tanti amici sportivi e del quale mi occupo da oltre 30 anni. Si può vedere da numerose mie pubblicazioni e in particolare dal mio libro del 1990: “Alimentazione 2000”. Non solo: esse sono prive di qualsiasi riferimento specifico, esplicito e implicito, a colleghi o terze persone, chiamate in causa da siti e organi di stampa, ovviamente a mia insaputa. Ho chiesto la smentita. Grazie, Dr. Ivo Pulcini». Questo il post del responsabile sanitario della Lazio, che in un post pubblicato sui social domenica aveva fatto delle considerazioni sulla nutrizione. Riflessioni ad “alta voce” che qualcuno aveva associato all’arrivo a Formello del nuovo nutrizionista biancoceleste, Iader Fabbri, che su Instagram, a pochi minuti da post di Pulcini, aveva pubblicato una story con considerazioni sull’invidia. Insomma, attività social prive di alcun destinatario, ma con tempistiche curiose, che hanno scatenato diverse interpretazioni, fino alla smentita di Pulcini.