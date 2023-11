Lazio, il comunicato del club in vista del derby: «Per motivi di ordine pubblico». Di seguito la nota della società

Mancano poche ore al derby tra Lazio – Roma. La stracittadina sta muovendo la città per cui domani sono previsti grandi disagi e chiusure del traffico. La società capitolina ha diramato un comunicato per chi ha acquistato un biglietto in Tribuna Tevere.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere che per il derby Lazio-Roma di domenica 12 novembre, per motivi di ordine pubblico, non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi».