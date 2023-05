Lazio, il club sui social ricorda la semifinale del 2013 di Coppa Italia con la Juve

Lazio, il club biancoceleste ricorda sui social la vittoria in coppa Italia in semifinale contro la Juventus nel 2013

Il 26 maggio non è mai una data qualunque per la Lazio e i suoi tifosi, e il club per ricordare la storica coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013 ripercorre il percorso fatto dalla squadra di Petkovic. Sui social la società pubblica un post dove vengono mostrati i due gol che decisero la sfida contro la Juventus di testa.