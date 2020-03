Lazio, il club ricorda l’ex presidente Ugo Longo FOTO

Prese le redini della società dopo l’era Cragnotti e la salvò dal baratro del fallimento. Oggi il club laziale l’ha ricordato così

Il 14 marzo 2009 ci lasciava Ugo Longo: ex presidente della Lazio che guidò la società dal gennaio 2003 in gravissima crisi economica e la salvò dal fallimento. E’ rimasto nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti come uno dei personaggi più amati. La società l’ha voluto ricordare così sui suoi canali social:

«Undici anni fa ci lasciava Ugo Longo, il suo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori».

💙 Undici anni fa ci lasciava Ugo Longo, il suo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori pic.twitter.com/BDvEjBSQXK — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 14, 2020