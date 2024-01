Lazio, il club ricorda Fulvio Bernardini: il messaggio. Era il 13 gennaio 1984

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda Fulvio Bernardini, ex giocatore della Prima Squadra della Capitale. Di seguito il messaggio del club.

IL MESSAGGIO DEL CLUB– «Un calciatore totale. Nacque il 28 dicembre del 1905 Fulvio Bernardini, ex giocatore della Prima Squadra della Capitale. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile biancoceleste come portiere, Bernardini venne impiegato successivamente come centrattacco, mediano e difensore centrale. Decine e decine di presenze per un bottino complessivo di oltre 40 reti. Archiviata la carriera nel calcio giocato, Bernardini indossò le vesti dell’allenatore conducendo nel 1958 la Lazio alla conquista del suo primo e storico trofeo: la Coppa Italia. Battendo la Fiorentina nella finale della competizione, Fulvio Bernardini è divenuto il primo tecnico vincente nella storia biancoceleste. Si è spento a Roma, il 13 gennaio del 1984».