Lazio, il club biancoceleste sprona la squadra in vista della gara di questa sera che chiude la pre season della squadra di Baroni

Ormai ci siamo, ancora pochi minuti e torna in campo la Lazio per l’ultimo test della pre season della squadra di Baroni. In occasione della gara con il Cadice, il club biancoceleste pubblica un bel post in cui carica la formazione delle aquile