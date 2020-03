Lazio, Ielpo: «Finalmente ci sono entusiasmo e consapevolezza»

L’ex portiere della Lazio ha commentato la posizione magnifica dei biancocelesti in classifica e la situazione assurda in Serie A

Tra il 1985 ed il 1987 Mario Ielpo ha vestito la maglia della Lazio con venti presenze all’attivo.

L’ex portiere biancoceleste è intervenuto oggi a Radio Sportiva per commentare la classifica dei biancocelesti e la situazione che sta travolgendo il campionato italiano: «La Lazio è sempre stata bella ma incompiuta e a caccia sempre del grande passo, questo potrebbe invece essere l’anno giusto. Finalmente intorno alla squadra ci sono maggiori entusiasmo e consapevolezza. Ora vanno in campo sapendo di essere più forti. Non credo cambi molto avere i tifosi o meno, è peggio non sapere se si gioca perché è la cosa più stressante anche per gli stessi calciatori. Doveva esserci piuttosto un provvedimento generale per la Serie A».