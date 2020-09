Con Leiva non al top, la Lazio starebbe pensando di intervenire sul mercato.

Ad Auronzo scuro in volto per il suo ginocchio Lucas Leiva. L’altro ieri, dopo le ripetute della mattina, ha spalancato le braccia: «Ci vuole pazienza». Forse per questo la Lazio sta considerando la candidatura di Jefferson Lerma, 25enne del Bournemouth made in Colombia, nonostante Escalante ad Auronzo stia dando buone sensazioni in regia. Cosi scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.