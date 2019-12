Lazio, i tifosi tornano al centro del progetto

Sembra essere tornato il sereno tra la Lazio ed i suoi tifosi: vari progetti riportano il laziale al centro dell’attenzione

Finalmente il tifoso torna ad essere protagonista nei pensieri della società capitolina. Dopo anni di burrasca e frizioni, sembra essersi riappacificato il rapporto tra Lotito e la sua gente.

Indubbiamente i risultati sportivi hanno influito molto, ma a fare la maggior parte del lavoro ci hanno pensato le varie iniziative che hanno fatto sentire l’appassionato parte integrante del progetto. Iniziative come quella del bus per arrivare all’Olimpico, l’apertura dello store in pieno centro e un nuovo modo di utilizzare i social network hanno influito sul riavvicinamento tra le parti. Ora i laziali si sentono il piatto principale del menù, insieme ai giocatori e non più uno scialbo contorno. Continuando così e rafforzando questa relazione, magari con altre innovativi progetti, la Lazio tornerà ad avere la cornice di pubblico che merita.

