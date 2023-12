Lazio, i tifosi sicuri: «Vincere col Verona». Poi incitano un calciatore

I tifosi della Lazio motivano la squadra verso l’Hellas Verona, quanti messaggi per un calciatore della squadra di Maurizio Sarri

Manca poco, domani alle ore 15 la Lazio scenderà in campo contro l’Hellas Verona per la quindicesima giornata di Campionato. A tal proposito sul proprio profilo Instagram il club biancoceleste ha pubblicato una foto dell’allenamento dei capitolini in previsione della gara contro gli scaligeri. Centinaia i commenti dei fan sotto il post qui menzionato.

«Forza Lazio senza polemiche» ha risposto un utente. «Dovete fare una partita come si deve sabato», «Vincere, solo vincere col Verona» hanno scritto altri due tifosi. Tante le interazioni per Zaccagni, finalmente in gruppo dopo l’infortunio: «Finalmente Zac», «Daje Zac».