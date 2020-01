Lazio, i tifosi riempiono la Nord contro il Napoli. Si ricomincia con gli abbonamenti

Lazio, la curva biancoceleste sarà sold out per la sfida contro il Napoli di sabato prossimo secondo il Corriere dello Sport

Quando il sogno si chiama Lazio: i tifosi saranno in continua festa durante questa settimana, dalla nona vittoria consecutiva rimediata nel recupero a Brescia ai festeggiamenti dei 120 anni del club. C’è anche la sfida col Napoli, in programma il prossimo sabato alle ora 18 allo Stadio Olimpico e in tantissimi accorreranno per assistere ai loro beniamini. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la Curva Nord è già sold out: venduti all’incirca cinquemila biglietti solo per questo settore che si andranno ad aggiungere ai 20.300 abbonati. Il numero salirà sicuramente vista la disponibilità negli altri settori.

Buona la prima: la campagna abbonamenti ha riaperto ieri alle 16 e sarà possibile acquistarlo fino alle ore 19 del 17 gennaio. Ottimi risultati per la società che raggiunge già 300 nuovi abbonati nel giro di poche ore.