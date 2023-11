Lazio, i tifosi non digeriscono la sconfitta di Bologna e sbottano contro la squadra

Lazio, il club biancoceleste viene preso di mira dai tifosi dopo la sconfitta di venerdì sera contro il Bologna di Motta

La sconfitta di venerdì contro il Bologna, alimenta il malumore tra i tifosi della Lazio che si aspettavano un risultato diverso per proseguire nella continuità. Sui social i sostenitori delle aquile non si sono risparmiati, e hanno scatenato tutta la loro frustrazione nei confronti della squadra, come testimoniano queste parole

PAROLE – Ogni tanto potremmo provare a tirare in porta, non è vietato, Grazie per il secondo posto, ma i bonus sono finiti. Datevi una svegliata che tutto questo non è accettabile. Mister tocca anche a lei cambiare questa situazione. Non si faccia influenzare dai nomi, non si può più sbagliare