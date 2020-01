Lazio, i tifosi del Liverpool impazziscono per un tweet di Leiva FOTO

Lazio, Leiva pubblica un tweet per incitare Roberto Firmino e i tifosi del Liverpool impazziscono di gioia

Lucas Leiva: il beniamino di grandi e piccini tifosi laziali ma è anche rimasto nei cuori dei tifosi del Liverpool. I suoi 10 anni sono difficilmente dimenticabili dalla tifoseria dei Reds che impazzisce di gioia ogni volta che il difensore brasiliano rievoca quei momenti. A far gioire i sostenitori inglesi stavolta è un tweet del numero 6 biancoceleste che pubblica un Se Senor: è l’inizio del coro creato apposta per Roberto Firmino che fa Yes, senor, give the ball to Bobby and he will score, dopo che ha segnato la rete della vittoria contro il Wolverhampton. Ecco il post:

Si señor — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) January 23, 2020