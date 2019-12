Lazio, i risultati sportivi influiscono su quelli economici

Dopo aver sottolineato il proprio valore sportivo, la Lazio sottolinea il proprio valore manageriale schizzando in Borsa

Che Lotito fosse attento all’aspetto economico è risaputo da anni ormai. La sua strategia di mercato al momento sta dando i suoi frutti: ottenere il massimo spendendo il minimo. Il mix creato dai giocatori e da un mister, che ha saputo valorizzare i punti forti di questo collettivo e ha sfruttato i punti deboli facendoli diventare armi a favore, ha dato quel guizzo in più che ha permesso di rendere realtà il sogno di battere la corazzata bianconera. Questa impresa ha fatto schizzare in Borsa il titolo biancoceleste, che in apertura di seduta ha guadagnato il 6%. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, infatti, le azioni della Lazio sono spiccate a quota €1,3840 ed una capitalizzazione di mercato pari a €91,85 milioni. Minimo sforzo, massimo risultato: Lotito docet.

