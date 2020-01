Lazio, i numeri del match contro la Sampdoria: Immobile e Luis Alberto da capogiro

Lazio, i numeri del match vinto 5-1 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri secondo i dati riportati da Lazio Page

Numeri da capogiro per i biancocelesti durante il match contro la Sampdoria vinto alla stragrande per 5-1. Secondo quanto riporta Lazio Page, i numeri della sfida dell’Olimpico sono impressionanti: Ciro Immobile è stato il migliore per numero di tiri (5), con 3 occasione create insieme ad Acerbi, Luis Alberto e Leiva. Migliore anche per duelli vinti (6) e dribbling portati a termine (2 con Jony e Lazzari). Numeri strabilianti anche per Luis Alberto per il numero di passaggi realizzati sul totale (78 a segno su 83) e per numero di passaggi offensivi (13/25). Milinkovic velocista per aver percorso 10.661 km con una velocità media di 7.8 km/h. Radu ha avuto il maggior numero di disimpegni (4) e con 90 tocchi Patric è quello che ha toccato più volte la palla.