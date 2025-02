Lazio: i migliori giocatori della storia biancoceleste e le promesse per il presente e il futuro - Lazio News 24

Così come nel calcio, anche nel mondo del gioco le cose cambiano costantemente. I siti scommesse che hanno contribuito a rimpolpare le casse dei club negli ultimi anni, si stanno aprendo alle nuove tecnologie, diventando crypto casino capaci di far leva sulla blockchain per garantire transazioni sicure, trasparenti e rispettose della privacy. All’interno di piattaforme come Gamdom Casino è possibile trovare tantissime soluzioni videoludiche e risorse utili su regolamenti e strategie.

Solo chi continua a investire nel futuro può cavalcare l’onda del cambiamento. E, da questo punto di vista, l’S.S. Lazio è stato uno dei club che più di altri è riuscito a prendere il lato positivo da ogni cambiamento.

A riprova di quanto detto, vi sono i successi conquistati in Italia e oltreconfine anche dopo la grave crisi societaria. Trionfi che sono stati spesso frutto del talento di giocatori straordinari, guidati dalle migliori menti del football mondiale.

Alcuni hanno avuto un passaggio tutto fuorché memorabile, mentre altri sono stati in grado di lasciare il segno nella scena capitolina, diventando vere e proprie icone della legacy laziale.

In questo articolo, oltre ai grandi campioni di un passato non troppo remoto, parleremo anche dei talenti attuali della Lazio, promesse più o meno giovani che potrebbero continuare a plasmare il destino della nostra squadra negli anni a venire.

I grandi della storia laziale

Giuseppe Signori: il bomber degli anni ‘90

Senza voler far torto a grandi cannonieri del passato, Chinaglia fra tutti, uno dei migliori attaccanti della Lazio negli anni ‘90 è stato Giuseppe Signori. Arrivato nel 1992, lo sgusciante numero nove bergamasco ha segnato 107 gol in Serie A con la maglia biancoceleste, vincendo tre titoli di capocannoniere nel 1992-1993, 1993-1994 e 1995-1996.

Nonostante i suoi anni nella Capitale non abbiano portato trofei in bacheca, la sinergia con Zeman, nata già nel Foggia, ha regalato tantissimi gol e spettacolo per tutti i tifosi dell’Olimpico.

Alessandro Nesta: eleganza e affidabilità in difesa

Se Signori è stato un simbolo dell’attacco, Alessandro Nesta è stato il leader difensivo della Lazio per oltre un decennio. Cresciuto nelle giovanili, è diventato capitano e ha guidato la squadra alla vittoria dello Scudetto nel 1999-2000. La sua eleganza e la sua capacità di leggere il gioco in anticipo gli hanno permesso di diventare uno dei migliori difensori italiani di sempre.

Pavel Nedvěd: talento e visione di gioco

Arrivato alla Lazio nel 1996, Pavel Nedvěd è stato un centrocampista straordinario, capace di segnare gol decisivi e fornire assist ai compagni grazie alle tante sgroppate sulla fascia. Prima di passare alla Juventus, contribuì alla vittoria della Coppa delle Coppe nel 1998-1999 e dello Scudetto nel 2000.

Ciro Immobile: il miglior marcatore della storia della Lazio

Dal 2016, Ciro Immobile è diventato il volto della Lazio dell’ultimo decennio. Superando la mostruosa soglia dei 200 gol, si è imposto come il miglior marcatore della storia del club. Grazie ai suoi gol, ha anche vinto la Scarpa d’Oro nel 2019-2020 con 36 reti, e tre titoli di capocannoniere della Serie A.

Le promesse per il presente e il futuro della Lazio nel 2025

Negli ultimi anni, la Lazio ha puntato su un giusto mix fra profili d’esperienza in cerca di rilancio e giovani per continuare a essere competitiva su tutti i palcoscenici. Tra i tanti volti passati a Formello negli ultimi anni, alcuni stanno già emergendo come potenziali protagonisti per il presente e il futuro.

Adam Marušić: sempre al servizio della squadra

Nato il 17 ottobre 1992 a Belgrado, Adam Marušić milita nella Lazio dal 2017 e si è fatto apprezzare per la sua versatilità, che gli permette di ricoprire sia il ruolo di terzino destro che di esterno di centrocampo, e per la sua affidabilità.

Valentín Castellanos: Il nuovo bomber argentino?

Valentín Mariano José Castellanos Giménez potrebbe continuare la grande tradizione dei bomber argentini in Italia. L’attaccante di 26 anni sembra essere finalmente esploso, dopo un primo anno con più ombre che luci.

Mattia Zaccagni: capitano e simbolo

Mattia Zaccagni, nato il 16 giugno 1995 a Cesena, è un’ala sinistra di 29 anni che si è fatto notare con i colori biancocelesti sin dal suo arrivo nel 2021. Con la sua velocità, dribbling e visione di gioco, Zaccagni è diventato un punto di riferimento nel reparto offensivo della squadra, meritandosi anche la fascia da capitano.

Considerazioni finali

Nessuno può sapere se questi 3 nomi riusciranno a lasciare impresso il proprio nome nella storia della Lazio così come hanno fatto le 4 leggende citate più in alto. Per farlo, serviranno trofei e numeri storici. Chissà se le prime gioie arriveranno già con Baroni alla guida della panchina?