Lazio, i gol di Immobile fanno esaltare anche la Spagna

Lazio, i numeri favolosi di Ciro Immobile stregano la Spagna: è lui il favorito nella classifica capocannonieri secondo il sito AS.com

Le reti di Ciro Immobile fanno esaltare anche i quotidiani spagnoli: i suoi 25 gol in Serie A stanno portando il bomber biancoceleste a essere lui il re dei bomber in questa stagione. Secondo il sito AS.com infatti:«È lui il favorito a diventare capocannoniere del campionato». Con sei reti sopra Cristiano Ronaldo, la cifra raggiunta da Ciro stata già sufficiente per vincere il titolo in 55 delle 88 stagioni passate. Un altro record per il partenopeo che raggiunge questi numeri come Angelillo nel 1959. I due gol contro la Spal hanno portato Immobile ad essere il miglior marcatore degli ultimi dieci anni della Serie A: le sue 123 reti superano anche il migliore Higuain. Una stagione mozzafiato per King Ciro che è diventato il cardine di una squadra che sta regalando emozioni forti.