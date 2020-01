Lazio, i fratelli Inzaghi e la sete di vittoria: il confronto fra i due

Lazio, i numeri dei due fratelli Inzaghi tra i risultati di Serie A e Serie B che stanno facendo sognare ad occhi aperti i loro tifosi

Momento idilliaco per i fratelli Inzaghi: Simone e Filippo, allenatori di Lazio e Benevento fanno sognare ad occhi aperti i loro tifosi. Il tecnico biancoceleste ha trionfato in Coppa Italia e Supercoppa, restando in piante stabile al terzo posto in classifica mentre l’allenatore giallorosso è sola al primo posto della classifica di Serie B con ben 46 punti, dodici lunghezze sopra la seconda. Inter dalla parta laziale e Pescara per la compagine campana sono le ultime sconfitte maturate: la Lazio di Simone infatti non perde dal 25 settembre 2019 mentre la striscia positiva di risultati per Filippo è iniziata dopo il 26 ottobre. I due fratelli sembrano non avere mai sete di vittoria e stanno facendo sognare ad occhi aperti i loro tifosi.