Lazio, i biancocelesti alzano al cielo il loro primo trofeo: ecco QUANDO accadeva. Il ricordo del club diramato sui propri canali

Di seguito il ricordo della Lazio.

COMUNICATO– È mercoledì 24 settembre 1958 ed allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale affronta la Fiorentina nella sfida valida per la finale della Coppa Italia 1957/58.

A decidere la sfida è il gol messo a segno alla mezz’ora da Maurilio Prini. Una punizione tesa di Pozzan vede poi il numero 11 laziale svettare di testa, in tuffo, sorprendendo la difesa viola e Sarti che nulla può sul tiro angolato.

Al 32` Lojacono e Carradori vengono espulsi per reciproche scorrettezze. A due giri d’orologio dal 90’ Pinardi esce per infortunio lasciando la Lazio in nove uomini ma il risultato non cambia e la Prima Squadra della Capitale può così alzare al cielo il primo trofeo della sua storia.

Così i biancocelesti: Lovati, Lo Buono, Janich, Carradori, Pinardi, Pozzan, Bizzarri, Tagnin, Tozzi, Fumagalli, Prini. Allenatore: Bernardini.