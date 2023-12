Lazio, Hysaj doppio spettatore: l’albanese segue la squadra con un occhio anche al sorteggio di Euro 2024 – FOTO

Lazio, il giocatore albanese che non era disponibile quest’oggi ha seguito da casa non solo i suoi compagni ma anche i sorteggi

Non è stato un sabato pomeriggio come tutti gli altri per Hysaj, il quale da una parte aveva il suo pensiero presente ossia la sua Lazio che nonostante fosse indisponibile, ha sostenuto contro il Cagliari affinchè vincesse per risalire in classifica, e inoltre ha avuto modo di guardare al futuro e agli europei in Germania visto che la sua Albania è capitata proprio con l’Italia nel girone.

L’ex Empoli e Napoli immortala il momento con una stories su Instagram