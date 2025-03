Lazio, Hysaj è pronto al rientro e si carica sui social

Condividi via email

Lazio, l’albanese è pronto al rientro dopo il suo infortunio e la sua stories sui social non lascia dubbi a riguardo

Per questa sera non sarà a disposizione nel match interno della Lazio contro l’Udinese, ma per le prossime sfide dei biancocelesti Baroni potrà contare su un rientro importante.

Si tratta di Hysaj il quale dopo la lunga assenza per infortunio è pronto al rientro in campo, come dimostra la stories pubblicata sui social dallo stesso calciatore albanese, ricordando che l’ex Napoli è fuori dal match del 3 Febbraio contro il Cagliari