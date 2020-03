Lazio, Hubner: «Immobile è attualmente l’attaccante italiano più forte»

Lazio, Dario Hubner, intervenuto a TMW, ha elogiato la grande stagione di Immobile, che a suon di gol, sta trascinando i biancocelesti

Se la Lazio sta facendo una splendida stagione, buona parte del merito va sicuramente a Ciro Immobile, che grazie ai 27 gol segnati, sta trascinando la squadra. Dario Hubner, che di attaccanti se ne intende, ha lodato il bomber campano. Ecco le sue parole ai microfoni di TMW:

«Lui e Belotti sono al momento gli attaccanti più forti in Italia. E’ logico che l’attaccante italiano che va per la maggiore lo è grazie ai compagni, che lo mettono in condizione di segnare. Belotti purtroppo sta faticando quest’anno, al contrario di Immobile, che gioca in una squadra che sta rendendo al massimo. Cosa che manca a Belotti».